Страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций Европейского Союза, поскольку некоторые страны предложили их смягчить под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.

Об этом сказал в парламенте министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда ".

"Сначала это был список из 1500 человек и компаний, сейчас он немного сузился. Эти предложения освободили бы частные средства, если бы государства обнаружили связь этих средств с продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью – мы поднимали этот вопрос. Мы понимаем и беспокойство партнеров в Европе в некоторых конкретных случаях", - сказал Ландсбергис.

Однако, по его словам, в таких случаях ситуацию можно разрешать с помощью объяснений Еврокомиссии.

"Если бы сделали такого размера политическую дыру, одобренную всеми странами ЕС, я думаю, это использовали бы не только для решения всех вопросов, но и для значительного обхода санкций. Эта дискуссия продолжается. Литва и Польша остановили принятие пакета. Возможно, дискуссию перенесут на Европейский совет", – сказал министр.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в районе Бахмута.

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