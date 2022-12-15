Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Центр противодействия коррупции (ГПК) и Высший антикоррупционный суд .

Сообщается, что таким образом судьи удовлетворили административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента и приближенных к нему лиц.

В доход государства взыскано движимое и недвижимое имущество, а именно - Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв.м), которые находятся в с. Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область).

Кроме того, несколько машиномест в подземном паркинге, квартиру, дом, судно марки "Бриг", 100% доли в уставном капитале ООО "Танталит", а также в ООО "Дом Лесника", денежные средства в сумме 31 047 676,73 грн и $84. 964,60.

Также конфискованы 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и т.п.). Их оценочная стоимость составляет более 18 миллионов 778 тысяч евро.

Сам Янукович сейчас, по некоторым данным, живет на государственной даче в Баковке (микрорайон города Одинцово Московской области), принадлежащем федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов "Русичи" при министерстве внутренних дел России.

Как сообщало издание «Медуза», это большой трехэтажный дом, бассейн, сауны. Соседями Януковича был певец Иосиф Кобзон, дизайнер одежды Валентин Юдашкин и патриарх Русской православной церкви Кирилл.

МВД России эту информацию опровергало.

СМИ также сообщали, что у Януковича в России якобы родился сын. В 2017 году мальчику было три года.

Мама ребенка – любовница Януковича Любовь Полежай, сестра его кухарки. Они вместе сбежали из Украины и живут под наблюдением спецслужб.

В марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину якобы находился в Минске. По сообщению украинской разведки, Кремль хотел попытаться объявить его президентом Украины.

Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что желание Кремля сделать беглого президента Виктора Януковича «президентом Украины» говорит о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине.

«…Янукович – это же абсолютный «политический труп». Настолько древний аутсайдер с токсической репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже дерзко. Безусловно, спровоцирует еще большее сопротивление», – говорил Подоляк.

Напомним, в ГУР рассекретили, кого Россия хотела сделать "президентом" и "спикером" в Украине.

Также сообщалось, что Юрий Романенко вскрыл детали операции ФСБ по устранению Кучмы: пытались взять Украину под контроль