В российском Ангарске, что в Иркутской области, произошел мощный пожар на нефтезаводе.

Пламя, как сообщил губернатор области Игорь Кобзев, вспыхнуло на нефтезаводе "Ангарской нефтехимической компании".

По его словам, перед пожаром был зафиксирован взрыв

"Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение", — сообщил губернатор.

Площадь возгорания составила около 2500 кв.м. На данный момент известно о двух погибших – они были сотрудниками предприятия.

Еще пять человек пострадали.

По информации МЧС, предварительная причина происшествия — загазованность систем технологической установки.

Очевидцы рассказывают, что в здании неподалеку от горящей нефтеустановки выбило окна и посыпались потолки.

В соцсетях распространяется видео, предположительно, снятое в момент возникновения пожара.

Ранее, напомним, в России сгорел один из самых больших ТРЦ.

Так, рано утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.

Кроме того, 28 ноября в Омске горел ТЦ «Триумф».

А 30 ноября здание ТЦ вспыхнуло в Красноярске.

В сентябре сильный пожар разгорелся в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".