В Дарницком районе столицы правоохранители спасли женщину, которая провалилась под лед вместе со своим псом.

Как спецназовцы выполняли свою работу, показали в Министерстве внутренних дел.

Женщина гуляла со своей собакой вдоль озера утром 14 декабря. Ее пес выбежал на лед и провалился под лед. Тогда женщина бросилась его спасать, но тоже попала в ледяную ловушку.

В полицию об инциденте сообщили очевидцы, два экипажа быстро прибыли на место происшествия.

С помощью двух буксировочных тросов и веревки полицейским удалось вытащить пса и его владелицу.

Врачи также прибыли в озеро и осмотрели женщину: ей оказали необходимую помощь. Пока жизни киевлянки и ее домашнего любимца ничего не угрожает.

Напомним, что российскую столицу затопило, а корабли вражеской страны оказались в ледяной ловушке.

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