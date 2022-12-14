В Дарницком районе столицы правоохранители спасли женщину, которая провалилась под лед вместе со своим псом.
Как спецназовцы выполняли свою работу, показали в Министерстве внутренних дел.
Женщина гуляла со своей собакой вдоль озера утром 14 декабря. Ее пес выбежал на лед и провалился под лед. Тогда женщина бросилась его спасать, но тоже попала в ледяную ловушку.
В полицию об инциденте сообщили очевидцы, два экипажа быстро прибыли на место происшествия.
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С помощью двух буксировочных тросов и веревки полицейским удалось вытащить пса и его владелицу.
Врачи также прибыли в озеро и осмотрели женщину: ей оказали необходимую помощь. Пока жизни киевлянки и ее домашнего любимца ничего не угрожает.
Напомним, что российскую столицу затопило, а корабли вражеской страны оказались в ледяной ловушке.
Также сообщалось о важном сообщении "Нафтогаза" относительно новых платежек.
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