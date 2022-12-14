Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, обыски были проведены в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии «Русь единая» в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Сообщается, что в результате обысков были найдены оружие, георгиевские ленты и флаги россии, а также целые склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и «методички» российских пропагандистов.

Кроме прочего, в них оккупанты призывают к поддержке группировок России и озвучивают «рекомендации» по насильственному захвату власти в Украине.

"Функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины", - рассказали в СБУ.

Следствие продолжается.

Напомним, предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Также сообщалось, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что приехавший в Киев "к родственникам" мужчина оказался российским агентом.