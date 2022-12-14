Более 90 тысяч гривен и 1500 долларов США отдала мошеннику женщина за спасение жизни внуку.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«За помощью в полицию обратилась 83-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился врачом-ортопедом. Незнакомец сказал, что её внук в больнице и срочно нуждается в средствах на операцию.
Взволнованная пенсионерка сразу согласилась и продиктовала незнакомцу свой адрес. Вскоре к дому потерпевшей подошел незнакомец, которому она отдала более 90 тысяч гривен и 1500 долларов США.
Через некоторое время старушка позвонила родственникам, чтобы рассказать о неприятном известии, однако те уверили ее, что с внуком все хорошо. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию», — сказано в сообщении.
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В тот же день уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП и Николаевского районного управления полиции установили личность мошенника и вместе с коллегами из Одессы задержали его.
Злоумышленником оказался 30-летний одессит, ранее уже имевший проблемы с законом за совершение имущественных преступлений. Полицейские изъяли у мужчины средства, полученные преступным путем.
Следователи Николаевского районного управления полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Мужчине грозит до трех лет заключения.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории области.
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