Более 90 тысяч гривен и 1500 долларов США отдала мошеннику женщина за спасение жизни внуку.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«За помощью в полицию обратилась 83-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился врачом-ортопедом. Незнакомец сказал, что её внук в больнице и срочно нуждается в средствах на операцию.

Взволнованная пенсионерка сразу согласилась и продиктовала незнакомцу свой адрес. Вскоре к дому потерпевшей подошел незнакомец, которому она отдала более 90 тысяч гривен и 1500 долларов США.

Через некоторое время старушка позвонила родственникам, чтобы рассказать о неприятном известии, однако те уверили ее, что с внуком все хорошо. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию», — сказано в сообщении.

В тот же день уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП и Николаевского районного управления полиции установили личность мошенника и вместе с коллегами из Одессы задержали его.

Злоумышленником оказался 30-летний одессит, ранее уже имевший проблемы с законом за совершение имущественных преступлений. Полицейские изъяли у мужчины средства, полученные преступным путем.

Следователи Николаевского районного управления полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Мужчине грозит до трех лет заключения.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории области.

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