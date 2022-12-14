Так, известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в четверг будут новые снегопады на западе и севере.
В то же время, на юге Украины будут дожди, а на востоке – сухо. В центре страны ожидаются небольшие осадки.
«Температура воздуха ночью –6-13, на западе –1-5 градусов. В течение дня от 2 мороза до 3 тепла. В южной части ночью около нуля, днем +2+5, в Крыму +6+12 градусов», - рассказала Диденко, добавив, что будет гололедица.
В четверг, по ее словам, повсюду, кроме западных областей, ожидается сильный ветер, а Киев накроет очередной снегопад.
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«На дорогах гололедица. Ветряно очень! В течение дня потеплеет до +2 градусов. Будет пока тепло, перед Николаем морозы усилятся», - предупредила синоптик.
Напомним, что российскую столицу затопило, а корабли вражеской страны оказались в ледяной ловушке.
В Сети предположили, что это знамение о неотступной каре.
Также сообщалось о важном сообщении "Нафтогаза" относительно новых платежек.
Кроме того, Politeka.net писала, кто может получить компенсацию за генератор.