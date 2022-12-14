14 декабря, в четверг, в Шевченковском районе Киева, где сегодня раздавались взрывы от российской атаки беспилотниками, произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и пешеходов.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "dtp.kiev.ua".
На рассвете в столице два пешехода не пропустили ехавший по срочному вызову автомобиль пожарной службы.
В результате пешеходы попали под колеса пожарного автомобиля. Оба человека госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
На видео очевидцы зафиксировали, что на месте ДТП уже стояли кареты скорой помощи и полицейский автомобиль.
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Призываем всех пропускать автомобили экстренных служб и быть осмотрительными на дорогах.
Напомним, сегодня утром, 14 декабря, россияне атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе.
Также сообщалось, какие населенные пункты ВСУ могут освободить уже совсем скоро.
Кроме того, Politeka.net писала, действительно ли россия получила новую партию дронов-камикадзе.