Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила обновить российских и белорусских боксеров в своих рейтингах.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Решение о возобновлении российских и белорусских боксеров было принято после продолжительного обсуждения на заседании ассоциации 11 декабря в Орландо.
"Спортсмены из этой страны не являются военными или членами правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины или какого-либо текущего конфликта", – говорится в сообщении.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Киев атакован, появились кадры и подробности последствий: "Много скорых и спасателей"
Остапчук подшутил над Зеленским после нового интервью: "Тебе уже досталось за завтраки..."
Ребрик показала долгожданную встречу с мужем, оказавшись в его объятиях: "Пример для окружающих"
"От такого президента я бы не отказалась": россияне резко изменили свое отношение к Галкину
Однако, в релизе WBA также сказано, что любой боец, который выразит поддержку войне рф против Украины или примет в ней участие, "будет немедленно устранен".
WBA исключила боксеров из россии и беларуси из своих рейтингов в марте этого года.
Напомним, Ломаченко похвалился службой с митрополитом УПЦ МП, попавшим под санкции.
Також Ломаченко показав фото із Києво-Печерської Лаври та викликав лють.
Раніше Ломаченко спантеличив українців висловлюваннями про війну на Донбасі: «Напруженість якась».