13 декабря прокуроры и следователи провели осмотр лицея в селе Хотимля Чугуевского района.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В ходе осмотра нашли и изъяли около 300 российских учебников. Учебники находились на всех партах.
Также в лицее обнаружили три аттестата о неполном общем среднем образовании российского образца вместе с приложениями. Эти аттестаты подписаны так называемым "главой военно-гражданской администрации Харьковской области".
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