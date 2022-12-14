13 декабря прокуроры и следователи провели осмотр лицея в селе Хотимля Чугуевского района.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В ходе осмотра нашли и изъяли около 300 российских учебников. Учебники находились на всех партах.

Также в лицее обнаружили три аттестата о неполном общем среднем образовании российского образца вместе с приложениями. Эти аттестаты подписаны так называемым "главой военно-гражданской администрации Харьковской области".

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины).

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