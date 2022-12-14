Советский, белорусский и российский актёр театра и кино Владимир Гостюхин заявил о потере родных в Украине и США.

Актер, который снялся во многих фильмах и сериалах, возмущен, что близкие не поддерживают войну, которая развязала россия против Украины.

«Я потерял сестру. Ну, как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать. Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников», - рассказал актер.

По его словам, когда началась так называемая «спецоперация», он прислал ей письмо – и «началось».

«Пошла антироссийская речь. У меня была истерика», - пожаловался Гостюхин.

Не общается больше актер и со своей дочерью – женщина живет в США и не поддерживает взгляды отца, который за войну против Украины.

«Бывает, что дети умнее и достойнее родителей», «Гостюхин всегда был упоротым патриотом. Во все времена. Он и по СССР горевал, и теперь горюет обо всех мифах, в которых живут Россия и Белоруссия», «Ну, что, значит, дочка умная. Сейчас, увы, в РФ со старшим поколением особая беда», «Ну,а чего дочь оказалась умнее этой мрази!», «Не всегда с возрастом приходит ум», «Если ему главдед дороже, чем сестра и дочь, то это его проблемы. Пусть не жалуется тогда», «Молодежь понимает где лучше», «смотрел сериал Дальнобойщики, он и там, дуболом совковой натурой», «Конечно, Путин же важнее, чем семья», - комментируют в Сети высказывания Гостюхина.

Напомним, россияне резко изменили свое мнение о Максиме Галкине.

Также сообщалось, что российский певец, который поддерживает войну против Украины, кардинально изменил риторику, когда на фронт решили забрать его друга "с проблемами со здоровьем".

Кроме того, Politeka.net писала, что карьера известной украинской актрисы оказалась под угрозой из-за ее позиции относительно россиян.