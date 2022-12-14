Состоялся новый обмен пленными — Украина вернула домой еще 64 воина ВСУ, в том числе защитников Бахмута.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои.
Удалось также уволить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших.
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Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем", - говорится в сообщении.
Напомним, россии предрекли страшное будущее после победы Украины.
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