Состоялся новый обмен пленными — Украина вернула домой еще 64 воина ВСУ, в том числе защитников Бахмута.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои.

Удалось также уволить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших.

Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем", - говорится в сообщении.

Напомним, россии предрекли страшное будущее после победы Украины.

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