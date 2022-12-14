В Гайсинском районе (Винницкая область) работники инспекции остановили грузовики и тракторы, перевозившие свежесрезанную древесину.

Как сообщает Государственная экологическая инспекция Винницкой области, документов на древесину у мужчин не было. А отгрузили лес с участков на территории ГП «Гайсинское лесное хозяйство».

«Были остановлены грузовые автомобили и тракторы, осуществлявшие перевозку древесины непромышленных потребностей при отсутствии соответствующих документов по ее происхождению.

В то же время, было установлено, что указанная древесина была загружена из участков проведения рубок на территории ГП «Гайсинское лесное хозяйство», – говорится в сообщении.

По результатам совершенных нарушений на виновных было составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

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