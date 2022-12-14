Представитель Государственной пограничной службы Украины рассказал, сколько россиян с визами въехали в нашу страну.

Так, Андрей Демченко отметил, что подавляющее большинство россиян получили визы по гуманитарным причинам, с целью воссоединения семьи.

"Как сообщал ранее МИД, за 4,5 месяца визового режима было выдано 10 виз для граждан РФ. Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно мало, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей", - сообщил Демченко.

Ранее сообщалось, что британская благотворительная организация The Charities Aid Foundation опубликовала рейтинг самых щедрых стран мира. В топ-10 попала и Украина.

Об этом свидетельствует информация на сайте организации. Оценивали самые щедрые страны по уровню помощи незнакомым людям, количеству пожертвований и волонтеров.

Лидером рейтинга пятый год подряд стала Индонезия. На втором месте находится Кения, на третьем – США.

Также в десятку попали Австралия, Новая Зеландия, Мьянма, Сьерра-Леоне, Канада, Замбия и Украина.

Фактически Украина – единственная европейская страна, которая входит в первую десятку, поднявшись с 20-го места в 2020 году на 10-е место в 2021 году.

Согласно данным рейтинга, 75% украинцев помогают незнакомым людям, 47% граждан регулярно совершают пожертвования, а волонтерят 24% украинцев.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.