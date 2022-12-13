Так, киевляне просят отменить комендантский час первого января.
«Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как многие будут возвращаться от друзей/родственников и далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали», – отмечает автор петиции, опубликованной на сайте Киевского горсовета.
Ранее сообщалось, что в Буче под Киевом заканчивают устанавливать новогоднюю елку на Киевской площади.
Перед тем, как устанавливать елку, в Сети провели опрос. Мнение жителей спросил мэр городка и попросил написать его в комментариях. Большинство горожан высказались "за".
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Отметим, елку и украшения для нее устанавливают прошлогодние. Кроме того, иллюминацию на елке не будут включать для экономии электроэнергии.
"Так что новогодний праздник не потянет особых затрат. Понятно, что таких празднований, как в прошлые годы, не будет. Детям же нужен хоть и небольшой, но настоящий праздник", — заявил Федорук.
Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.
Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.
Кроме того, Politeka.net писала, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.