Украинцы просят изменить продолжительность комендантского часа во время новогодних праздников, в частности, 1 января.

Так, киевляне просят отменить комендантский час первого января.

«Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как многие будут возвращаться от друзей/родственников и далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали», – отмечает автор петиции, опубликованной на сайте Киевского горсовета.

Ранее сообщалось, что в Буче под Киевом заканчивают устанавливать новогоднюю елку на Киевской площади.

Перед тем, как устанавливать елку, в Сети провели опрос. Мнение жителей спросил мэр городка и попросил написать его в комментариях. Большинство горожан высказались "за".

Отметим, елку и украшения для нее устанавливают прошлогодние. Кроме того, иллюминацию на елке не будут включать для экономии электроэнергии.

"Так что новогодний праздник не потянет особых затрат. Понятно, что таких празднований, как в прошлые годы, не будет. Детям же нужен хоть и небольшой, но настоящий праздник", — заявил Федорук.

Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.

Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.