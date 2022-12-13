Как сообщает Politeka.net, на озере Байкал произошел шторм - порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

В результате разбушевавшейся стихии судна оказались буквально закованы огромными глыбами льда.

Ух, пока Москву топит, на Байкале обледенели корабли после шторма



Таких сосулек вы точно не видели! Как следствие, паромная переправа на остров Ольхон не работает.https://t.co/PhAdsbDRbo#Байкал #Ольхон #льдина pic.twitter.com/yLW17vNoev — @kpru (@kpru) December 12, 2022

Добавим, что в это же время природа показала свой характер и жителям российской столицы. Улицы оказались затоплены дождевой и талой водой.

В результате сильного ливня и перепадов температуры в здании госдумы даже протекла крыша.

Также сообщалось, что в Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 18 миллиметров осадков, что соответствует 35 процентам от месячной нормы.

Обсуждая новые удары от природы, некоторые пользователи соцсетей высказали уверенность, что они неслучайны: «Это карма», «Знамения! Неужели не заметно?».

Также в соцсетях напомнили об участившихся пожарах:

«Так Москву не толь ко топит, но и жарит», «Да, москва неплохо отапливает торговыми центрами».

Напомним, 12 декабря под Москвой произошел очередной крупный пожар в ТЦ.

Кроме того, на днях в России сгорел один из самых больших ТРЦ в России.

Так, рано утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.