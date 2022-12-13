Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу, задержанный признался, что планировал перебраться в соседнее государство, но не мог бросить своего пушистого.

За попытку незаконного пересечения границы беглецу оформили админпроизводство.

Обсуждая инцидент, пользователи соцсетей отметили, что нарушитель оказался ответственным, ведь не бросил своего четырехлапого друга:

«Ничего, в другой раз уедет. Более ответственный человек, чем некоторые беженцы оставлявшие животных на вокзале или у границы», «Или дома закрытыми», «Зато кота не бросил», «Несчастного пацана с котом поймали. А чего молчите о тысячах, которых вы выпустили за 5 косарей зелени в договоре с военкоматом?», «Кот – явно мозг этой операции».

Kit та Антон намагалися незаконно перейти кордонhttps://t.co/lxSb8MfsoB pic.twitter.com/lhefetBoiL — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) December 12, 2022

Напомним, украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.

«С начала вторжения на территорию Украины это уже одиннадцатый случай обнаружения утопленника на украинско-румынской речной границе», - рассказали пограничники.

Также сообщалось, что под Киевом трагически погиб 14-летний подросток.

Кроме того, Politeka.net писала о смертельном пожаре в Киевской области, который произошел из-за свечи.