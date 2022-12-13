В этом уверен советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Некоторые территории потеряет сама, частично обособятся определенные этнические республики, например, на Кавказе. У них будет идти процесс фейковой демократизации, то же, что было в 1991 году», - заявил Подоляк в интервью проекту «Орестократія».

По его словам, появятся и другие олигархи, которые пройдут все то же, что и в 1991-м, только на более примитивном уровне.

Россия, отметил Подоляк будет провинциальной, маленькой, нетехнологичной страной, которая будет в ведрах носить газ и что-то продавать.

На вопрос, возможен ли формат, в котором Путин останется у власти, Подоляк ответил, что будет неважно, кто в россии у власти.

«Потому что будет такой переходный период, когда будут существовать калифы на час, и, безусловно, они будут оплачивать большие счета за то, что натворили в Украине», - пояснил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что россия никогда не будет страной демократическим строем, и она всегда будет бедной и никому не нужной.

Напомним, Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.

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