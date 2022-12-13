В Беларуси начали активно вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки

Как сообщает белорусская медицинская инициатива "Белые халаты.News", в Беларуси взялись "проверять" военнообязанных медицинских работников.

"В последнее время нам начало поступать множество сообщений (более 10) о том, что медикам активно вручают повестки на собрание. Сроки собрания – от 10 дней", — сообщают активисты.

Под призыв попадают как мужчины, так и женщины, а также врачи и медсестры. Военкомат даже уточняет размеры одежды и обуви медработников.

"Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали в воинскую часть. Пока нам еще не известны случаи отправки медицинских работников непосредственно на территорию военных действий", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается накопление совместных сил российской и белорусской армии.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.

ВСУ постоянно отслеживают ситуацию в Беларуси и готовятся к адекватному реагированию на потенциальные угрозы.

"Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Со стороны республики Беларусь продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию.

Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага.

Также сообщалось о накоплении российских войск в беларуси, есть ли угроза наступления: "отслеживаем ситуацию и...".

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