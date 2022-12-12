Так, синоптики сообщили, что 13 декабря на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, будет гололедица.

Днем в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Сумской областях снег и мокрый снег, налипание мокрого снега.

На востоке страны порывы ветра 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 12-13 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговинная опасность (3 уровень).

Напомним, что с самого утра 12 декабря Киев засыпало снегом. К уборке привлечены почти 3 тысячи работников управляющих компаний и около 800 работников «зеленстроев».

Ожидается, что во вторник, 13 декабря, снегопады усилятся.

"Призываем водителей не пользоваться собственными авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – у них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб", - призвали жителей столицы в КГГА.

Добавим, согласно народным приметам, если 13 декабря не идет снег, зима будет теплой, а если ударил мороз – быть хорошему урожаю.

А вот если 13 декабря за окном снегопад – зима будет холодная и снежная.

Напомним, между тем в "Нафтогазе" украинцам сообщили важную новость о новых платежках.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию придется по-другому.

Кроме того, Politeka.net писала, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.