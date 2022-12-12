В результате спецоперации в Донецкой области была нейтрализована разветвленная агентурная сеть спецслужб россии.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в СБУ.

Так, злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка.

Кроме того, подозреваемые передавали врагу локации электоподстанций и социальных объектов, среди которых были и школы, и роддома, и студенческие общежития.

Однако СБУ удалось сработать на опережение и своевременно разоблачить и задержать предателей.

«Среди задержанных – трое местных жительниц, которых подконтрольное рф «МДБ «ДНР» завербовало после начала полномасштабного вторжения. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения враждебных задач», - рассказали в СБУ.

Для выполнения задач агенты обходили населенные пункты и делали пометки на электронных картах. Затем эту информацию они передавали своему «связному», находящемуся во временно захваченной Горловке. А он уже «отчитался» куратору агентурной сети.

Ею, кстати, оказалась заместитель руководителя подконтрольного России местного «мгб «днр».

Следователи сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Предательницы находятся под стражей.

Помимо прочего, во время обысков правоохранители обнаружили у злоумышленниц переписку с врагом. Так, в одной из них женщина сообщает о результатах «прилета» и советует, когда бить лучше.

«Прилет был во дворе. Пострадали только те, кто был во дворе и остекление. Штаб там и находится. Удар наносить желательно с 19.00 до 07.00...».

Напомним, оккупанты семьями убегают с оккупированных территорий.

Также сообщалось, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что приехавший в Киев "к родственникам" мужчина оказался российским агентом.