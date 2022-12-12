Российский актер Александр Невский, который родился в Москве, а сейчас живет и работает в США, рассказал, что помнит свой отдых в Одессе.

51-летний российский актер, напомним, осуждает вторжение рф в Украину и действия российских политиков. При этом Невский счастлив, что уже давно живет в США.

Комментируя новый циничный удар оккупантов по сразу нескольким энергетическим объектам Одесской области, Невский назвал их жестокими.

Я, как и миллионы граждан СССР, в детстве отдыхал в Одессе и хорошо помню этот прекрасный город и дружелюбных одесситов.

Мне стыдно и больно из-за того, что удары российских войск сейчас лишили электроэнергии практически всех мирных жителей Одессы. Эта жестокость непростительна! — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) December 12, 2022

Напомним, в результате ударов пришлось отключить свет всем жителям Одессы, в других населенных пунктах также продолжаются экстренные отключения.

«Я, как и миллионы граждан СССР, в детстве отдыхал в Одессе и хорошо помню этот прекрасный город и дружелюбных одесситов. Мне стыдно и больно из-за того, что удары российских войск сейчас лишили электроэнергии практически всех мирных жителей Одессы. Эта жестокость непростительна!», - написал на свое странице в Twitter Невский.

Напомним, ранее Невский рассказал, как россияне мстят ему за его антивоенную позицию.

Также сообщалось, что россияне набросились на Веру Брежневу, которая родилась в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-муж Ани Лорак, которая молчит о войне, поддерживает Украину.