51-летний российский актер, напомним, осуждает вторжение рф в Украину и действия российских политиков. При этом Невский счастлив, что уже давно живет в США.
Комментируя новый циничный удар оккупантов по сразу нескольким энергетическим объектам Одесской области, Невский назвал их жестокими.
Напомним, в результате ударов пришлось отключить свет всем жителям Одессы, в других населенных пунктах также продолжаются экстренные отключения.
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«Я, как и миллионы граждан СССР, в детстве отдыхал в Одессе и хорошо помню этот прекрасный город и дружелюбных одесситов. Мне стыдно и больно из-за того, что удары российских войск сейчас лишили электроэнергии практически всех мирных жителей Одессы. Эта жестокость непростительна!», - написал на свое странице в Twitter Невский.
Напомним, ранее Невский рассказал, как россияне мстят ему за его антивоенную позицию.
Также сообщалось, что россияне набросились на Веру Брежневу, которая родилась в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-муж Ани Лорак, которая молчит о войне, поддерживает Украину.