Об этом в сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.

"Куда обратиться за помощью?", - пишут жители Мариуполя в оккупации.

Ранее сообщалось, что подростки в Мариуполе травмировались из-за детонирования снаряда.

Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы 10 декабря.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва", - написал Андрющенко.

Напомним, Подоляк также объяснил уверенность в том, что Украина победит в 2023-м году.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.