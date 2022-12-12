Об этом в сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.
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"Куда обратиться за помощью?", - пишут жители Мариуполя в оккупации.
Ранее сообщалось, что подростки в Мариуполе травмировались из-за детонирования снаряда.
Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы 10 декабря.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва", - написал Андрющенко.
Напомним, Подоляк также объяснил уверенность в том, что Украина победит в 2023-м году.
Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.