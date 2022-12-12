Об этом сообщает СБУ.

Так, на своей торговой точке предатель реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей.

"Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу. После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", - заявили в СБУ.

По месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ранее сообщалось, что на выезде из Херсона пограничники задержали мужчину, который вез 400 слитков алюминия.

Так, 9 декабря, на одном из блокпостов на выезде из Херсона пограничники остановили внедорожник, которым местный житель пытался вывезти около 400 килограммов слитков алюминия.

Об этом сообщил Херсонский пограничный отряд ГНСУ.

Соответствующих документов на груз у мужчины не было, поэтому пограничники об этом случае сообщили в полицию.

Выяснилось, что накануне ограбили один из херсонских заводов, откуда вынесли металл.

Задержанный передан правоохранителям, следствия продолжается.

Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал сроки, когда ВСУ пойдут в активное контрнаступление.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.