Как сообщают российские СМИ, торговый центр "Стройпарк" загорелся в Балашихе в Московской области утром 12 декабря.
Уточняется, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.
Добавим, что на днях в России сгорел один из самых больших ТРЦ в России.
Так, рано утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.
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Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты были застрахованы.
Кроме того, 28 ноября в Омске горел ТЦ «Триумф».
А 30 ноября здание ТЦ вспыхнуло в Красноярске.
В сентябре сильный пожар разгорелся в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".
Некоторые предполагают, что таким образом бизнес пытается получить страховку в то время, когда ТЦ находится на грани банкротства.
Участники рынка торговой недвижимости уточняют, что в зоне риска банкротства в россии сейчас находится каждый второй молл.
«И не надо дронов», «Они могут хоть один день прожить и ничего у себя не сжечь?!», «У них каждое утро что-то пылает», «Хватит уже курить», «Сами курят, чтобы страховки получить», «Очень похоже, что владельцы захотели избавиться от недвижимости, которая уже не является прибыльной и получить от страховой деньги», - комментируют пользователи соцсетей.