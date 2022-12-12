С утра под Москвой горит очередной торговый центр, в Сети уже появились кадры огненного ЧП.

Как сообщают российские СМИ, торговый центр "Стройпарк" загорелся в Балашихе в Московской области утром 12 декабря.

Уточняется, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.

Добавим, что на днях в России сгорел один из самых больших ТРЦ в России.

Так, рано утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.

Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты были застрахованы.

Кроме того, 28 ноября в Омске горел ТЦ «Триумф».

А 30 ноября здание ТЦ вспыхнуло в Красноярске.

В сентябре сильный пожар разгорелся в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".

Некоторые предполагают, что таким образом бизнес пытается получить страховку в то время, когда ТЦ находится на грани банкротства.

Участники рынка торговой недвижимости уточняют, что в зоне риска банкротства в россии сейчас находится каждый второй молл.

«И не надо дронов», «Они могут хоть один день прожить и ничего у себя не сжечь?!», «У них каждое утро что-то пылает», «Хватит уже курить», «Сами курят, чтобы страховки получить», «Очень похоже, что владельцы захотели избавиться от недвижимости, которая уже не является прибыльной и получить от страховой деньги», - комментируют пользователи соцсетей.