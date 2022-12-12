В Украине разработаны приоритеты включения электроснабжения в условиях ограниченного потребления.

Об этом, как пишет Politeka.net, на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Отметим, что после восьми волн ракетных атак РФ в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

Кроме того, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Так что в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности.

"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - подчеркнул Шмигаль.

Итак, первый приоритет включения электроснабжения – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. Принцип "все для фронта" остается неизменным.

Третий приоритет — это бизнес, производящий критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарни и молокозаводы.

Четвертый приоритет – жилищный сектор.

По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты.

Это, подчеркнул премьер, справедливый подход, который позволит Украине выстоять этой зимой.

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве тестируют обновленные графики и добавил, что в условиях высоких ограничений их соблюдать нелегко.

Министр обороны Алексей Резников в свою очередь сообщал, что Россия обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы принудить к переговорам.

"Их цель - погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - заявил Резников.

Напомним, также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.