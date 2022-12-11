Украинская компания AeroDrone прошла сертификацию на дроны D-80 Discovery и E-300 Enterprise и получила разрешение на поставку этих беспилотных авиационных комплексов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил соучредитель компании Дмитрий Шимкив.

Разработчики модифицировали D-80 Discovery для разведки, а E-300 Enterprise теперь можно использовать для доставки грузов на позиции ВСУ.

"Команда совершила революцию в процессах для украинских разработчиков БпАК (беспилотный авиационный комплекс – ред.). Далее подконтрольна эксплуатация и серийное производство!" – подчеркнул Шимков, поблагодарив за содействие Минобороны, командование Сил спецопераций ВСУ и представителей Генштаба.

Как известно, Украина переходит на новую тактику ведения войны с приоритетом на аэроразведку и новейшие технологии, чтобы воевать именно технологиями, а не людьми.

"Один уничтоженный танк стоит в среднем 3-4 миллиона долларов. Один дрон с подготовкой людей – несколько тысяч долларов. Математика говорит сама за себя. Инвестируя в технологии – инвестируем в безопасность наших детей. Воюем технологиями, а не людьми", - написала украинская военная и основательница "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

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