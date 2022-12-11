В Херсонской области прокуратура расследует уголовное производство по факту экоцида из-за массового уничтожения четырех миллионов кур в Чернобаевке.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

По данным следствия, в марте в результате российской вооруженной агрессии и массового обстрела без электроснабжения осталась одна из крупнейших и современных местных птицефабрик близ Херсона.

Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур. К началу полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более четырех миллионов кур.

В ходе осмотра на территории птицефабрики стражи порядка обнаружили место захоронения погибшей птицы — котлован глубиной около 3м площадью 1880 квадратных метров. Кроме того, выявлено, что часть погибшей птицы находится в птичниках.

Также следователи отобрали необходимые образцы для выяснения влияния указанного события на окружающую среду.

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