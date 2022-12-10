Полицейские усилят контроль на белорусской границе в Ровенской и Волынской областях по ряду причин.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«В Ровно и Луцке провел координационные совещания. В эти области приехало немало внутренне перемещенных лиц. Поэтому, соответственно, полицейское присутствие тоже должно быть усилено... Конечно, работаем на профилактику, используя возможности проверки на блокпостах.

Это нужно для выявления вероятных диверсантов или других криминальных элементов, а также позволит предотвратить ввоз оружия или других запрещенных предметов и веществ», – сообщают в телеграмм-канале Нацполиции.

Под пристальным вниманием находятся районы, граничащие с Беларусью.

"Там мы тоже увеличили полицейский контроль и тщательно реагируем на все полученные сигналы от населения. Потому что должны быть готовы к любым вариантам развития событий», - сказал Клименко.

Ранее сообщалось, что Беларусь сгоняет беженцев к границам Украины – в Центре национального сопротивления рассказали, что происходит. Режим диктатора Лукашенко ищет слабые места в защитных сооружений для прорыва ДРГ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода враждебных ДРГ", - говорится в сообщении.

По данным Центра, аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага.

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

Кроме того, Politeka.net писала, беларусь направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границам с Украиной: "проверяют уязвимые...".