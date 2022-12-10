В Винницкой области выбрасывали использованные люминесцентные лампы, в которых есть ртуть.

Так, возле села Обедно Винницкой области обнаружили использованные люминесцентные лампы. Они представляют собой опасные отходы, поскольку внутри ламп содержится ртуть, сообщают в Госэкоинспекции в Винницкой области.

«В люминесцентных лампах содержится ртуть, находящаяся в агрегатном состоянии в виде паров, которые очень вредны и могут вызвать тяжелое отравление. Вдыхание таких паров может привести к поражению печени, почек, нервной системы человека», – гооврится в сообщении.

В соответствии с законом Украины «Об отходах» отработанные ртутосодержащие люминесцентные лампы, являющиеся опасными отходами, подлежат утилизации предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Инспекцией направлено заявление в правоохранительные органы для установления причастных лиц в совершенном правонарушении. Кроме того направлено письмо в Вороновицкий поселковый совет по обеспечению безопасной утилизации указанных опасных отходов.

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За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю обязан уплатить штраф в зависимости от размера дерева: в лесах – от 599 до 2709 грн (постановление КМУ от 23.07.2008 № 665); в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 грн (постановление КМУ от 08.04.1999 № 559); в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 908 до 4132 грн (постановление КМУ от 10.05.2022 № 575).

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