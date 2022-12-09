Депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич в очередной раз приковал к себе внимание новым заявлением о собственных "достижениях".

Одиозный парламентарий рассказал изданию "Детектор медиа", что в первые дни полномасштабного российского вторжения якобы стал терробороновцем одного из "небольших столичных отрядов" и готов был защищать в его составе Верховную Раду.

"Да, много. Где-то семеро. Они пошли в терроборону, потом в армию", - объяснил он, добавив, что и сам держал автомат в руках в первые дни вторжения России.

"Мы несколько убедили вернуться к работе в парламенте, куда их избрали украинские граждане. Сейчас трое служат в армии. В первые дни мы все были с автоматами в руках. Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду", - объяснил скандальный политик.

"Откровение" главы комитета о готовности защищать здание парламента от оккупантов вызвало ряд саркастических комментариев. Большинство пользователей соцсетей в рассказе Шуфрича не верят и считают их ложью.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.

Кроме того сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.