В ближайшие выходные в Украине будет наблюдаться активная атмосферная деятельность.

Об этом рассказала украинская синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозам, несмотря на ухудшение погоды, в Украине будет тепло.

10 декабря на западе ожидаются дожди с мокрым снегом, временами возможны сильные осадки.

Однако столбик термометра поднимется до слишком высоких, как для декабря, отметок.

В западных, северных и восточных областях ожидается от +4 до +9 градусов, в центральных – от +6 до +12 градусов, в южной части – до +14, а в Крыму – и вплоть до весенних +17 градусов.

В Киеве будет стоять дождливая и ветреная погода. Но тоже сравнительно тепло, днем – до +5 градусов. В воскресенье термометры киевлян покажут +10.

Впрочем, потепление будет быстротечным, и уже с середины следующей недели морозы отвоюют свое.

"Декабрь любит такое синоптическое монпансье", - добавила Наталья Диденко.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.