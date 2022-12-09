В ближайшие выходные в Украине будет наблюдаться активная атмосферная деятельность.
Об этом рассказала украинская синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозам, несмотря на ухудшение погоды, в Украине будет тепло.
10 декабря на западе ожидаются дожди с мокрым снегом, временами возможны сильные осадки.
Однако столбик термометра поднимется до слишком высоких, как для декабря, отметок.
В западных, северных и восточных областях ожидается от +4 до +9 градусов, в центральных – от +6 до +12 градусов, в южной части – до +14, а в Крыму – и вплоть до весенних +17 градусов.
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В Киеве будет стоять дождливая и ветреная погода. Но тоже сравнительно тепло, днем – до +5 градусов. В воскресенье термометры киевлян покажут +10.
Впрочем, потепление будет быстротечным, и уже с середины следующей недели морозы отвоюют свое.
"Декабрь любит такое синоптическое монпансье", - добавила Наталья Диденко.
Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.
Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.