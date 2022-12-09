Как сообщают местные Telegram-каналы, людей просят сохранять спокойствие и предупреждают, что подобные мероприятия будут продолжаться каждый день.
"Напомним, что со 2 декабря 2022-го по 24 января 2023-го ежедневно в 14:30 будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. Просим вас сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что цены на нефть достигли минимума за год после санкций против РФ.
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Как пишет британский ежедневник Financial Times, эта неделя стала ключевым моментом в мировой геополитике - вступило в силу европейское эмбарго и ограничение цен G7 на российскую нефть.
На данный момент цены на этот вид топлива установились на самом низком годовом уровне.
Россия даже угрожала прекратить экспорт в любые страны, придерживающиеся ограничения цены и перебои со снабжением были заметны в течение нескольких часов - танкеры стояли в очереди в проливе Босфор.
Эти факторы могли бы привести к резкому росту цен на нефть, особенно через несколько недель после того, как ОПЕК+ удивил рынок, объявив о новых серьезных сокращениях поставок.
Однако в четверг международный ориентировочный показатель нефти Brent установился на уровне 76,15 доллара за баррель, что является новым минимумом для 2022 года.
Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.
Также сообщалось, что у российской армии назревает новая огромная проблема.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.