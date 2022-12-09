Как сообщают местные Telegram-каналы, людей просят сохранять спокойствие и предупреждают, что подобные мероприятия будут продолжаться каждый день.

"Напомним, что со 2 декабря 2022-го по 24 января 2023-го ежедневно в 14:30 будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. Просим вас сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цены на нефть достигли минимума за год после санкций против РФ.

Как пишет британский ежедневник Financial Times, эта неделя стала ключевым моментом в мировой геополитике - вступило в силу европейское эмбарго и ограничение цен G7 на российскую нефть.

На данный момент цены на этот вид топлива установились на самом низком годовом уровне.

Россия даже угрожала прекратить экспорт в любые страны, придерживающиеся ограничения цены и перебои со снабжением были заметны в течение нескольких часов - танкеры стояли в очереди в проливе Босфор.

Эти факторы могли бы привести к резкому росту цен на нефть, особенно через несколько недель после того, как ОПЕК+ удивил рынок, объявив о новых серьезных сокращениях поставок.

Однако в четверг международный ориентировочный показатель нефти Brent установился на уровне 76,15 доллара за баррель, что является новым минимумом для 2022 года.

Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.

Также сообщалось, что у российской армии назревает новая огромная проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.