Как сообщают местные Telegram-каналы, людей просят сохранять спокойствие и предупреждают, что подобные мероприятия будут продолжаться каждый день.

"Напомним, что со 2 декабря 2022-го по 24 января 2023-го ежедневно в 14:30 будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. Просим вас сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цены на нефть достигли минимума за год после санкций против РФ.

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Как пишет британский ежедневник Financial Times, эта неделя стала ключевым моментом в мировой геополитике - вступило в силу европейское эмбарго и ограничение цен G7 на российскую нефть.

На данный момент цены на этот вид топлива установились на самом низком годовом уровне.

Россия даже угрожала прекратить экспорт в любые страны, придерживающиеся ограничения цены и перебои со снабжением были заметны в течение нескольких часов - танкеры стояли в очереди в проливе Босфор.

Эти факторы могли бы привести к резкому росту цен на нефть, особенно через несколько недель после того, как ОПЕК+ удивил рынок, объявив о новых серьезных сокращениях поставок.

Однако в четверг международный ориентировочный показатель нефти Brent установился на уровне 76,15 доллара за баррель, что является новым минимумом для 2022 года.

офис президента украины

Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.

Также сообщалось, что у российской армии назревает новая огромная проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.