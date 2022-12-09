В Борисполе умер мужчина, которого не пустили в «Пункт несокрушимости».

Как сообщается в телеграм-канале "Реальный Киев" со ссылкой на соцсети, полураздетый и замерзший бездомный в мороз сидел на улице.

"Он приходил в «Пункт несокрушимости», но его не пустили внутрь из-за неприятного запаха", – рассказала свидетельница событий Любовь Чижик.

Через два часа работники парка вызвали скорую, но было уже поздно, мужчина скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что Киеве из 530 пунктов обогрева («пункты несокрушимости»), 20% оказались закрытыми.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга Народа" в ВР Давид Арахамия.

"Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно. Но мне стыдно, потому что в 20% эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты... Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды", - заявил Арахамия в эфире телемарафона.

Разрешать эту проблему планируют, в частности, с привлечением бизнеса и волонтеров.

"Безусловно, будем давить и работать с городскими властями, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы", - заявил глава фракции.

Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.

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