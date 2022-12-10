По прибытии в страны ЕС украинские беженцы чаще всего устраивались на работу по профессиям, связанным с обслуживанием, в том числе в сфере гостеприимства и общественного питания, в сфере торговли, а также на ручных и технических работах.
Как сообщается, при этом до начала войны в Украине в своей стране они чаще всего работали высококвалифицированными специалистами: работниками сферы услуг и торговли, учителями, менеджерами и руководителями.
Трудоустроенные беженцы в Германии зарабатывают в среднем 1467 евро нетто (на руки) в месяц, а в Польше – 541 евро нетто.
Согласно анализу Миграционной платформы EWL, трудоустроенные беженцы в Германии получают самые большие зарплаты в логистике и транспортной сфере, административно-офисной работе и образовательной отрасли, а в Польше – в торговле и промышленном производстве.
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По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 4,7 млн беженцев из Украины было зарегистрировано в качестве получателей временной защиты в Европе. Из них более половины (2,5 млн) – в двух соседних странах: Польше и Германии.
Напомним, коллаборантка попыталась скрыться в ЕС, но что-то пошло не так.
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