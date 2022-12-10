Кузнецовский городской суд рассмотрел уголовное производство в отношении 30-летнего жителя Варасского района, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации.

Подробности дела сообщили в Варасской окружной прокуратуре (Ровенская область).

По данным досудебного расследования, в октябре этого года мужчина получил повестку, однако в определенное время, не имея законных оснований для отсрочки или освобождения от прохождения военной службы, умышленно не прибыл в Варашский территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кузнецовский городской суд согласился с доводами прокурора, признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытанием.

В общем, только одной Вараской окружной прокуратурой в течение 2022 года в суд направлены пять обвинительных актов указанной категории.

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