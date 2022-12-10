Так, в частности, в Киеве лесоводы начинают устраивать рейды и патрулирование территорий, где растут молодые насаждения.

Именно там чаще всего охотятся охотники за зелеными новогодними елками.В рейдах принимают участие сотрудники Госэкоинспекции и Патрульной полиции.

За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю обязан уплатить штраф в зависимости от размера дерева: в лесах – от 599 до 2709 грн (постановление КМУ от 23.07.2008 № 665); в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 грн (постановление КМУ от 08.04.1999 № 559); в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 908 до 4132 грн (постановление КМУ от 10.05.2022 № 575).

В отношении Кодекса Украины об административных правонарушениях:

статья 65 – незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа: на граждан – от 510 до 1020 грн, на должностных лиц от 2550 до 5100 грн;

статья 153 – уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев за пределами населенных пунктов и в их пределах, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная порубка влекут наложение штрафа:

на граждан – от 170 до 510 грн; должностных лиц или физических лиц-предпринимателей – от 510 до 850 грн.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.