Жильцы вызвали полицию. Когда приехали правоохранители, оказалось, что в сумке лежат несколько тысяч долларов и десятки тысяч гривен.
Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
Полицейские также нашли в сумке паспорт, установили владелицу и вернули сумку пожилой женщине.
Выяснилось, что она живет в этом подъезде.
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