Под Киевом жители многоэтажки нашли в подъезде подозрительную сумку и подумали, что там взрывчатка.

Жильцы вызвали полицию. Когда приехали правоохранители, оказалось, что в сумке лежат несколько тысяч долларов и десятки тысяч гривен.

Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Полицейские также нашли в сумке паспорт, установили владелицу и вернули сумку пожилой женщине.

Выяснилось, что она живет в этом подъезде.

Ранее сообщалось, что бойцы 9-го стрелкового батальона нашли место крушения российский Ка-52 в Херсонской области.

Вертолет накануне сбила 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада Вооруженных сил Украины.

На фото можно увидеть, что катапультироваться из горящей машины экипаж не успел и шансов на спасение на земле у них не было. Вражеская машина превратилась в кучку обгоревшего металлолома.

Российские «птички» стали падать гораздо чаще и этому есть объяснение.

Кроме того, резко возросли потери оккупантов в личном составе.

Тем временем мобики устроили массовый бунт.