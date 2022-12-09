51-летняя Кудрявцева заявила, что «если будет нужно – пойду Родину защищать».

Пользователи соцсетей отнеслись к этому заявлению более, чем с иронией. Так, у Кудрявцевой решили поинтересоваться, кем же она будет на фронте и отмечают, что это привычная риторика для «диванных патриотов».

Какая у неё военная специальность? pic.twitter.com/g6CAZfVwYa — Мысли Перзидента (@VVP2_0) December 8, 2022

«Духоподъемница?», «У всех диванных патриотов такая отмазка. Типа, если призовут - пойду. Но они такие смелые, потому что знают - конкретно их не призовут», «В отряд к Хрюше и Степаше», «Круто, наверное, защищаться, когда на тебя не нападают», «Какой же она стала…», «Родину защищают, когда на нее нападают, а не когда она нападает», «Когда-то девочки-"Комбинация" ездили по Афгану тоже. И не только они."Афганцы" рассказывали», «Разве что плакальщицей», «По ушам ездить», «А что, на родину кто то напал?», - комментируют пользователи Twitter.

Напомним, ранее российская ведущая Ангелина Вовк заявила, что с помощью кукол Хрюши и Степашки она может заставить солдат ВСУ прекратить сопротивление.

«Я возьму Хрюшу и Степашку и поеду на фронт. Я обращусь к украинцам, а у меня тоже ведь есть украинская кровь и я читала сказки и им, и когда зазвучит мелодия из передачи "Спокойной ночи, малыши", то я думаю вдруг меня услышат. Они услышат мой голос, и я скажу: дорогие девочки и мальчики, остановитесь, вы же хорошие», - говорила Вовк.

Напомним, ранее россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось о новых мощных пожарах в россии.

Также сообщалось, что брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.