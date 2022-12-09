В то время, как в Подмосковье не могут потушить здание торгового центра «Мега Химки», на территории россии вспыхнул новый сильный пожар.

Напомним, ночью в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе начался сильный пожар Площадь возгорания, по разным данным, – от 7 до 15 тыс. кв. метров. Обрушилась кровля, слышны взрывы.

Уже появилась информация об одном погибшем – это охранник гипермаркета. Очевидцы сообщают, что в результате пожара, здание, судя по всему, сгорит дотла.

В то же время сообщается об еще одном крупном пожаре в россии.

В Барнауле произошел пожар на шинном заводе. По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 1000 кв.м.

На кадрах можно увидеть, что небо буквально почернело от дыма.

Тем временем россияне в соцсетях обсуждают, что торговые центры в россии буквально загибаются. Большое количество ТЦ находятся на грани банкротства. Как известно, после полномасштабного вторжения рф в Украину из россии ушли многие иностранные бренды. В итоге, большие торговые площади, которые раньше сдавались в аренду, теперь стоят пустые.

«Путин сжигает россию», «Торговать нечем, покупать некому, содержать не на что... Проще просто сжечь и получить страховку», «Очень символично - это здесь открылась первая Икеа в России», «Пожарная безопасность с новым министром-охранником, я смотрю, конечно значительно улучшилась», «Грязные дельцы рубят концы, потому что.. 1) ТЦ стал убыточным 2) Есть какие-то претензии 3) Воровство», «Что то каждую неделю тц горят. А что случилось?», «Да страховку нужно просто получить, на грани банкротства трц», «У меня ощущение, что ВСУ ничего не нужно особо делать, просто подождать годик, и в России все дома сами взорвутся а вся инфраструктура сгорит», - обсуждают пользователи соцсетей.

Отметим, что за последнее время в России уже произошел ряд крупных пожаров в ТЦ.

Так, 28 ноября в российском Омске горел ТЦ «Триумф».

А 30 ноября здание ТЦ загорелось в Красноярске.

В сентябре сильный пожар вспыхнул в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".