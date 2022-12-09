54-летний киевлянин получал от иностранных организаций гуманитарную помощь в виде товаров военного назначения, однако вместо того, чтобы отправлять их в ВСУ, решил, как поступать иначе.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, подозреваемый принял решение обогатиться и продал полученную из-за границы амуницию, тепловизоры, генераторы, аптечки и сухпайки.

«Проведя комплекс следственных действий установлено, что мужчина присваивал товары военного назначения, полученные на безвозмездной основе от иностранных благотворительных организаций, а именно: аптечки, сухпайки, тепловизоры, генераторы, военное снаряжение, военная одежда и другие товары гуманитарной помощи, продаваемые гражданским лицам на территории Киева», - рассказали правоохранители.

Во время обысков по месту жительства и других помещений, принадлежащих псевдоволонтеру, правоохранителями были изъяты документы, подтверждающие, что иностранные товары являются именно гуммопомощью.

Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, печати и деньги в сумме 860 000 гривен, 330 000 долларов США и 34 000 евро.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Возмущенные таким позорным преступлением украинцы выражают уверенность, что даже семь лет за решеткой – это мало.

"До каких пор это будет происходить? Ребята жизнь свою отдают, а эти крысы не воюют, а еще и воруют то, что им дают из-за границы. Почему их не расстреливают?", "Почему такое маленье наказание предусматривает такое преступление?" "На 10 месяц войны...», «За такие действия надо судить по Закону Военного времени! Наши ребята отдают свои жизни ради нашей Победы, а такие мрази совершают преступления! Нет слов! До чего дошли?».

Напомним, коллаборантка попыталась скрыться в ЕС, но что-то пошло не так.

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