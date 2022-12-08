На Николаевщине из-за боевых действий аграрии не смогли собрать 40% урожая.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Николаевской ОВ Георгий Решетилов.

В этом году было собрано около 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. По словам Решетилова, из-за боевых действий не обработали или не собрали урожай на 30% территории.

«Есть определенные цифры, но это цифры пострадавших ранее предприятий, которые уже сделали оценку нанесенного ущерба. Например, на сегодняшний день подсчитано, заявлено 54 миллиона гривен. Процесс оценки потерь и вреда от российской агрессии аграриям области динамичен и продолжается. Невозможно сейчас оценить четко и полностью потери. Мы понимаем, что в этом году мы примерно потеряли 40% урожая», – рассказал Решетилов.

Сейчас аграрии подсчитывают свои убытки, в которые входят украденная техника, зерновые, уничтоженные мощности. На деоккупированных территориях владельцы только возвращаются и начинают процесс подсчета.

При этом основная задача сейчас – это обследование сотни тысяч гектаров сельхозтерриторий по взрывоопасным предметам, чтобы можно было начать работы.

При этом Решетилов заявил, что сейчас ситуация более-менее нормализовалась.

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