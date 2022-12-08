Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов осудил российское предложение по "газовому союзу" с участием рф, Казахстана и Узбекистана и заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставили бы под угрозу национальные интересы.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в прошлом месяце россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.

Это часть изменения стратегии москвы после ее вторжения в Украину, что побудило Европейский Союз резко сократить зависимость от российских энергоносителей, отмечает информагентство.

В то же время министр Мирзамахмудов сказал, что Узбекистан еще не получил этого предложения. "Даже если будет заключено газовое соглашение с россией, это не означает союз", - сказал он.

По его словам, велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае - нет", - подчеркнул министр.

Ранее Казахстан заявил, что не поддержал идею путина о тройной «газовый союз», пишет Радио Озодлик. По словам заместителя главы МИД Романа Василенко, Астана не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и оценивать проект «газового союза» с учетом санкционных рисков.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.

Кроме того сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.