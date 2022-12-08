США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2.
Об этом сообщила председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в своем Twitter-аккаунте.
Чиновница таким образом прокомментировала информацию немецких СМИ о том, что Вашингтон одобрит передачу танков Leopard 2 Украине.
"Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате", - отметила она.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Превышены лимиты потребления: в Укрэнерго предупредили, где сегодня не будет света
"И что будем делать?": блэкаут случился на «МастерШеф. Битва сезонов», но участники не растерялись
Путин готовится к "эвакуации" из Кремля, названа страна: кто еще готовится бежать
"Красота невероятная!": внучка Софии Ротару показала, как развлекается в Лондоне, видео
По словам председателя комитета, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.
"Мы не должны покидать Украину с глазу на глаз (с агрессией РФ,-ред.). Вам они нужны, вам нужны танки", - отметила Штрак-Циммерман.
Отметим, что немецкие СМИ ранее сообщили, что США дали понять правительству Германии, что поддержат снабжения немецких боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин осмелится сделать это.
Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.
Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.
Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.