США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2.

Об этом сообщила председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в своем Twitter-аккаунте.

Чиновница таким образом прокомментировала информацию немецких СМИ о том, что Вашингтон одобрит передачу танков Leopard 2 Украине.

"Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате", - отметила она.

По словам председателя комитета, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

"Мы не должны покидать Украину с глазу на глаз (с агрессией РФ,-ред.). Вам они нужны, вам нужны танки", - отметила Штрак-Циммерман.

Отметим, что немецкие СМИ ранее сообщили, что США дали понять правительству Германии, что поддержат снабжения немецких боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин осмелится сделать это.

Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.