В российском городе Ростове-на-Дону женщина с руганью обрушилась на коммунальщиков, которые монтировали из синих и желтых блоков декорации к новогодним торжествам.

Она взялась снимать на видео работников и требовала объяснений, почему происходит это “позорище”.

"Патриотка “РФ требовала отнести ”х*хлячьи флажки" к границе с Украиной. Когда один из работников попытался объяснить, что ничего страшного не происходит, женщина начала угрожать судом, заявив: “Ты давай еще “Слава Украине” тут прокричи!”.

Неадекватная россиянка не знала, что украшения, которые ее так разозлили, стояли в Ростове еще в прошлом году. Из них состоял так называемый “Сказочный замок” из синих, желтых и красных блоков - цветов флага Ростовской области.

В соцсетях сообщают, что после эпического скандала устроенного женщиной сине-желтые декорации с улиц Ростова исчезли.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.

Кроме того сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.