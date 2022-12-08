Правоохранители разоблачили украинское предприятие на экспорте в российскую федерацию комплектующих для ремонта военной техники.

Об этом офис генерального прокурора сообщает в телеграмме.

За процессуального руководства ОГП осуществляется расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Исследуются факты торговли украинских предприятий с рф и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии рф против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые используются в военной технике.

Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию рф.

С целью обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из рф использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС.

Таким образом в течение 2022 года в рф экспортировано комплектующие, которые используются для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

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