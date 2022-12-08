В коридоре Мирогощанского лицея дети нашли лист бумаги, на котором были наклеены вырезанные из печатных изданий буквы со смыслом «школа заминирована».
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.
Находившийся неподалеку полицейский офицер Мирогощанской тергромады оперативно прибыл на место происшествия и обеспечил эвакуацию 128 учеников, 25 учителей и 8 человек технического персонала и охрану места происшествия до приезда специалистов.
По результатам обследования работники взрывотехнической службы, кинологи и спасатели никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
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Во время выяснения всех обстоятельств и длительного общения со школьниками, в том числе и предупреждение об уголовной ответственности за такой поступок, ювенальной инспектору и полицейскому офицеру общины удалось установить причастного к «минировании». В дальнейшем 14 —летний житель села Липа признался матери о своем поступке, а та-позвонила полицейскому.
Известно, что мальчик по месту учебы характеризуется положительно и учится на «отлично».
Поскольку в ходе рассмотрения материалов установлено, что к событию причастен несовершеннолетний, не достигший возраста с которого наступает уголовная ответственность, за его действия будет отвечать мать: ювенальные полицейские составили на нее протокол по части 4 статьи 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1700 до 5100 гривен.
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