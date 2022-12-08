Синоптическая картина в Украине теперь такая - потепление, дожди с мокрым снегом или снег с дождем, по-весеннему порывистый ветер и даже солнечные лучи.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 9 декабря, погода ожидается именно такой - местами мокрый снег и дождь, на западе и востоке периодически сильные порывы ветра, однако по всей территории Украины будет довольно тепло.

Так, температура воздуха 9-го декабря составит в течение дня 0+5 градусов, на юге +4+9, в Крыму до +14 градусов.

В Киеве в пятницу местами небольшой мокрый снег, после обеда - без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

В субботу-воскресенье в Киеве будет очень тепло, но с некоторыми нюансами - будет идти дожди и завывать сильный ветер.

"Предполагается до +8 градусов, но сырость и порывистый ветер будут отбирать пару комфортных градусов у погоды», - предупредила синоптикиня.

На выходные, 10-11 декабря, и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних отметок: +4+12 градусов.

Впрочем будут царить влажность и сильный ветер.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.