Сейчас легитимность не только членства России в СБ ООН, но и в самой организации подвергнута обоснованному сомнению.

Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

"С Россией в составе СБ ООН многие важные процессы в преодолении последствий российской агрессии и ответственности за нее будут заблокированы. Поэтому необходимо искать варианты, как исключить Россию из этих процессов, и, кажется, эта дискуссия открывается впервые. И инициатива принадлежит Украине.

Очевидно, что место в Совете Безопасности с правом вето на ее решение — это такой же важный инструмент для России, как и ядерное оружие. Здесь Россия так просто не уйдет прочь, как в случае Совета Европы. Но и понятно, что даже вопрос давления в этом направлении будет для нее очень болезненным. И именно по этой причине статус России в Совете Безопасности ООН должен стать целью международного давления на Россию.

Как известно, Россия унаследовала этот статус как правопреемник Советского Союза. Сейчас легитимность не только членства России в СБ ООН, но и в самой организации подвергнута обоснованному сомнению. Верховная Рада на днях приняла постановление, которым обращается к парламентам мира с призывом поддержать исключение России из ООН, поскольку она находится там незаконно. Увидим, как развернется этот процесс, который наконец получил официальный старт.

Инициатива украинского парламента - не какая-то популистская фантазия. Она основана на анализе международно-правовых документов, которые подавались после распада СССР, и Россия, не изменяя своей традиции, сделала подтасовку, чтобы присвоить себе советское место в кругу глобальных игроков. Но исключение РФ из СБ ООН можно обосновать не только сомнительной историей включения, но и тем, что Россия делает прямо сейчас. Это страна-агрессор, которая нарушила все возможные принципы международного права и, безусловно, Устав ООН. Оснований более чем достаточно, но за это место Россия будет жестко бороться своими методами", - говорит Виктор Ющенко.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.

Кроме того сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.