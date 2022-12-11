Первая леди Украины поделилась, что у нее есть родственники из россии. Елена Зеленская призналась, общается ли она с ними.

Об этом она ответила изданию The Times.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину никто из родственников и друзей жены президента Украины не пообщался с ней. Они не поинтересовались, жива ли Елена вообще.

"Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, жив ли ты еще. Я думаю, что такие отношения закончились", — подчеркнула Зеленская.

Первая леди сказала, что в этой войне виноват президент рф владимир путин, однако без поддержки своего народа он бы не начал полномасштабное вторжение.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что планы Кремля на ближайшее время больше не являются секретом.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Германии планировали госпереворот, среди задержанных - россиянка.